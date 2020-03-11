Лідер збірної України з волейболу, який зараз виступає за італійську "Перуджу", Олег Плотницький заявив, що в місті, де він проживає, немає ніякої паніки.

"Люди гуляють, діти бавляться, вечорами купа народу на вулицях. Мало кого можна побачити в масках. Ясно, що в Мілані інша ситуація (400 км від Перуджі – Ред.). Але в супермаркет сьогодні пускали групами по 2-3 людини. Зараз у магазинах не так багато продуктів, як раніше. Може не бути макаронів, картоплі, продуктів, які швидко псуються", – прокоментував ситуацію Плотницкий для видання Tribuna.

Олег Плотницький Volleyball.ua

Він також розповів про вказівки, які отримали гравці "Перуджі" від керівництва команди.

"У клубі попросили нас менше кудись виїжджати. В супермаркет – і додому. Не ходити по кафе і барах. Краще сидіти вдома. Нам кожен день в залі та роздягальні роблять дезінфекцію. У залі поставили спеціальні дозатори з антисептиками", – додав він .

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