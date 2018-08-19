Левченко знялася в несподіваній фотосесії: спортивні підсумки 18 серпня

Найсексуальніша спортсменка України захопила мережу несподіваною фотосесією, мати футболіста зарізали заради кар'єри її сина, а екс-футболіст збірної України зробив заяву. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 18 серпня.

Крім того, Цуренко програла першій ракетці світу і "померла і популярна фітнес-модель виклала в інтернет оголені селфі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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