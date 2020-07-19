Лещенко розповів, чому на Олімпіаді-80 ведмедик "заплакав"

40 років тому, 19 липня в Москві стартувала XXII літня Олімпіада. Лев Лещенко вважає, що ведмедик, символ ОІ-1980, міг "заплакати" на церемонії закриття Ігор випадково.

Відомий російський артист розповів про те, як усе було насправді.

"Справа в тому, що солдат там заснув, а режисер, який ставив це панно, все робив (там ціла скринька солдатів сиділа), і хтось там заснув, він крикнув: "37-е, 36-е, 35-е місце, ви що там, спите?" Вони повернулись і раптом покотилася сльоза з ока", – сказав народний артист РРФСР в ефірі ТК "Зірка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський борець Білял Махов став олімпійським чемпіоном Лондона-2012 після перегляду результатів через 8 років.