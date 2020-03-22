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22 березня • оновлено в 14:42
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Легкоатлетка збірної США в деталях описала, як її ґвалтував головний тренер Джон Рембао

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Відома американська стрибунка у висоту Джессіка Джонсон розкрила деталі секс-скандалу з головним тренером збірної США Джоном Рембао, розповівши в деталях, як все відбувалося.

Джессіка Джонсон

Джессіка Джонсон

twitter.com/jessicaschoentx

"Він постійно торкався до мене. А одного разу запросив зайти в його номер і заліз руками під мій одяг. Потім було боляче, і я просто закрила очі. Адже він контролював мою стипендію і всю спортивну кар'єру", - цитує Джонсон dailymail.co.uk.

Джон Рембао

Джон Рембао

dailymail.co.uk

Вона також згадала випадок, коли Рембао подзвонив і терміново викликав її до себе в кабінет прямо під час тренування.

"Він підійшов, щоб обійняти мене, притягнув до себе і почав лизати праву сторону моєї шиї, а потім відсторонився і сказав: "Ммм, солона".

Після контактів з тренером Джонсон відчувала нервозність і пригніченість, а ще захворіла булімією. Спортивні показники пішли на спад. Дівчина навіть скаржилася керівництву університету, представивши 24-сторінковий опис насильства над нею. Але нікому до цього не було діла.

"Коли я розповіла юристу університету про те, що Рембао облизує мою шию, він сказав: "Я вважаю, у нього погані манери", - сказала Джессіка.

Деморалізована спортсменка завершила кар'єру, не здійснивши мрії, - не виступила на Олімпійських іграх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, три відомі американські легкоатлетки Лонда Бевінс, Джессіка Джонсон і Ерін Олдрич заявили, що головний тренер збірної США Джон Рембао роками примушував їх до близькості.

Раніше учасниця Олімпіади в Сіднеї Ерін Олдрич розповіла, як її домагався Рембао.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легка атлетика
Місце
США
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Селезнев Вадим
Селезнев Вадим
....ну то такое...
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