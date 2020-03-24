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24 березня • оновлено в 21:58
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Легкоатлетка розповіла про домагання Джона Рембао в збірній США

1.6т
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Відома американська бігунка Лонда Бевінс яка була членом олімпійської збірної США в 2000 році, заявила, що головний тренер Джоно Рембао в той час її домагався.

Лонда Бевінс (праворуч)

Лонда Бевінс (праворуч)

nbnm.net

Бевінс зустрічалася з Рембао "за розкладом": раз в тиждень за встановленим часом повинна була з'явитися в його кабінет на "приватну розмову".

"Він замикав двері, гладив мене, цілував в шию і погрожував позбавити стипендії", - розповіла вона в інтерв'ю dailymail.co.uk.

Коли ж спортсменка подумала про переведення в інший університет до іншого тренера, дозволу довелося питати у Рембао, і він в перекладі спочатку відмовив. А потім, коли "втомився" від дівчини, відпустив її в Арканзас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше три відомі американські легкоатлетки Лонда Бевінс, Джессіка Джонсон і Ерін Олдрич заявили, що головний тренер збірної США Джон Рембао роками примушував їх до близькості.

Учасниця Олімпіади в Сіднеї Ерін Олдрич в подробицях розповіла, як її домагався Рембао.

Пізніше подібними деталями поділилася і відома американська стрибунка у висоту Джессіка Джонсон.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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