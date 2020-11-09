Легенда російського MMA назвав бій Хабіб – Гетжі договірним

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров заявив, що після бою між Хабібом Нурмагомедовим і Джастіном Гетжі йому перестали нагадувати про договірний півфінал проти Ентоні Масіаса на UFC 6.

На YouTube-каналі "Руський естонець" з'явилося інтерв'ю з першим в історії РФ переможцем Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), під час якого він згадав подробиці свого скандального поєдинку і нагадав, що у Хабіба і Гетжі так само, як і у нього в минулому, був один менеджер – Алі Абдель-Азіз. Росіянин вважає, що Нурмагомедов прийняв правильне рішення, завершивши кар'єру.

"Оскільки це був останній бій, так званий work fight, у них був один менеджер, то мені нарешті перестали нагадувати про мій півфінал з Ентоні Масіасом на UFC 6. Всі розуміють, що і цей поєдинок (Хабіб – Гетжі) був договірним. Як на мене, це нормально. Якщо є можливість, якщо ви добре відпрацювали, гроші заробили – ще краще. Мені приємно, що людина больовим завершила або задушливим. Це такий посил до молоді, що людина добра, не била в партері, ось і ви більше боріться. Добре, що він прийняв рішення завершити кар'єру. Він перестане вагу ганяти, здоров'я збереже, ще й грошей заробив", – поділився своєю думкою Тактаров.

Нагадаємо, що поєдинок між Хабібом і Гетжі закінчився перемогою росіянина в другому раунді. Після закінчення бою Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри.

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