Легенда ММА, який "поховав" Ємельяненка, розповів про ставлення до Кадирова

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров розповів, що з повагою ставиться до глави Чеченської Республіці Рамзана Кадирова.

Перший в історії РФ чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), який днями "поховав" Олександра Ємельяненка, зазначив, що Кадиров так само ставиться до нього, незважаючи на конфлікт Тактарова з Хабібом Нурмагомедовим.

Instagram Олега Тактарова

"У мене до Рамзана тепле ставлення. Завжди я за нього заступався і ніколи про нього поганого слова не сказав", – заявив ексчемпіон UFC у прямому ефірі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише lenta.ru.

Тактаров згадав, як одного разу Кадиров зізнався йому в любові за те, що він ніколи не бреше і завжди говорить, що думає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко звинуватив Тактарова в тому, що той втік з Росії до Америки.