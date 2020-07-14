Легалізація грального бізнесу – драйвер нових технологій, – CEO Parimatch

В Україні легалізували гральний бізнес. Бюджет поповниться на 5 мільярдів гривень на рік.

Верховною Радою України прийнято закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Після 11 років заборони на державному рівні відновлено існування індустрії азартних ігор та її сегмента, який розвивається найбільш динамічно – беттінгу (ставки на результат спортивних змагань). Одна п'яти з найкращих світових беттінг-компаній – міжнародний холдинг Parimatch – вже підтримав ініціативу держави і готується до виходу на український ринок.

Зміни в законодавстві відповідають загальносвітовому тренду: протягом останніх кількох років європейські країни та США активно впроваджують національне ліцензування грального бізнесу. Експерти впевнені, що легалізація грального бізнесу – найважливіший крок для детінізації сфери гральної індустрії, залучення в країну великих міжнародних інвестицій, що сприятиме розвитку нових технологій і створенню робочих місць.

СЕО Parimatch Сергій Портнов: "Для нас, як для міжнародної компанії, дуже важливо працювати в прозорому юридичному полі з позначеними правилами гри. Це відкриває можливості розширювати бізнес, залучати іноземні інвестиції і розвивати сферу розваг цілого регіону. Легалізація – це логічний крок технологічної трансформації, адже сфера беттінгу в усьому світі – драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями".

Серед головних позитивних ефектів, які держава отримає від легалізації – додаткові податкові надходження в бюджет, розвиток інфраструктури суміжних галузей економіки, створення тисяч робочих місць. За прогнозами учасників ринку, вже до кінця року український бюджет може отримати додатково близько 5 млрд грн від продажу ліцензій, а також від податкових відрахувань. Крім того, буде усунуте джерело корупції, в тому числі в спорті. Самі гравці отримають легальний статус і захист своїх прав, а український спорт – нові спонсорські програми.

Після завершення процесу легалізації Parimatch готовий розширити співпрацю з українським спортом. Готові в холдингу й до відкритого діалогу з владою – міжнародний досвід компанії дозволить поділитися компетентною експертизою.