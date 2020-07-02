Ласіцкене може піти зі збірної Росії, втомившись від "свавілля, що коїться п'ять років"

Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту російська легкоатлетка Марія Ласіцкене заявила, що може покинути збірну Росії.

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не змогла вчасно виплатити штраф в World Athletics. Через це, швидше за все, російські спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях навіть під нейтральним статусом.

"У сьогоднішніх умовах не можна виключати будь-який варіант моїх подальших дій, в тому числі і те, що я пiду зi збірної. Я втомилася від свавілля, що коїться останні п'ять років, безкарності і бездіяльності керівників нашого спорту, що не захищають належним чином чистих атлетів", – цитує Ласіцкене ТАСС.

Варто відзначити, що росіянка є головною суперницею українки Юлії Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Ласіцкене пригрозила подати в суд на Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА), якщо пропустить міжнародні змагання через санкції проти організації.