Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України

Курсант Житомирського військового інституту Дмитро Косатий встановив рекорд Книги рекордів України щодо виконання вправи "Підйом переворотом на перекладині" на відкритому повітрі.

Як повідомляється в Facebook вишу, Дмитро за чотири з половиною години зміг 760 раз піднятися над турніком.

Представники Книги рекордів України, начальник військового інституту, представники місцевої влади, рідні та друзі привітали Дмитра з його першою перемогою.

"У планах молодого спортсмена встановити світовий рекорд з виконання цієї вправи в приміщенні з відповідними умовами", – йдеться в повідомленні.

Facebook Житомирського військового інституту

Facebook Житомирського військового інституту

Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Facebook Житомирського військового інституту

Facebook Житомирського військового інституту

Facebook Житомирського військового інституту

Facebook Житомирського військового інституту

Facebook Житомирського військового інституту

Facebook Житомирського військового інституту

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