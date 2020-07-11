Дмитро Косатий встановив рекорд України. Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Курсант Житомирського військового інституту Дмитро Косатий встановив рекорд Книги рекордів України щодо виконання вправи "Підйом переворотом на перекладині" на відкритому повітрі.

Як повідомляється в Facebook вишу, Дмитро за чотири з половиною години зміг 760 раз піднятися над турніком.

Представники Книги рекордів України, начальник військового інституту, представники місцевої влади, рідні та друзі привітали Дмитра з його першою перемогою.

"У планах молодого спортсмена встановити світовий рекорд з виконання цієї вправи в приміщенні з відповідними умовами", – йдеться в повідомленні.

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України Facebook Житомирського військового інституту

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