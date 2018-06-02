Курйоз року: боєць UFC завершив бій самим незвичайним чином

Американський боєць змішаних єдиноборств (UFC) Джарред Брукс нокаутував сам себе в центральному поєдинку FC Fight Night 131, який відбувся в Нью-Йорку. Бій проти співвітчизника Хосе Торреса, який дебютував в дивізіоні, несподівано завершився у другому раунді.

25-річний Брукс домінував в октагоні і зміг підняти суперника, проте спроба кинути опонента завершилася плачевно. Джарред сам вдарився головою об настил. Торресу залишалося хіба що добити противника.

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Нагадаємо, що 1 червня російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олександр Шлеменко (56 перемог, 11 поразок) сенсаційно програв бразильцю Бруно Сілві (18 перемог, 6 поразок).