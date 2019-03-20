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Кулаком у голову: футзалістка збірної України напала на тренера під час матчу — опубліковане відео

2.7тЧитати матеріал російською

Гравець збірної України Анна Сидоренко відзначилася ганебним вчинком в 11-му турі Вищої ліги чемпіонату України з футзалу серед жінок. Інцидент стався в матчі київських команд "IMS-НУХТ" — "Будстар-НПУ".

Анна Сидоренко

Анна Сидоренко

tesla.football

23-літня польова "IMS-НУХТ" на 17-й хвилині не змогла стримати емоції і вдарила кулаком у голову тренера "Будстар-НПУ" Олександра Ратича, який раніше очолював "НУХТ". Арбітр без вагань показав спортсменці червону картку.

Зазначимо, що зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь "НУХТ".

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Тема
футзал
Місце
УкраїнаКиїв
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