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29 січня • оновлено в 15:59
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Кубок світу з гірськолижного спорту перенесений через коронавірус

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Міжнародна федерація гірськолижного спорту (FIS) скасувала гонки етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньцині, які мали відбутися 15 та 16 лютого, через коронавірус.

"З величезним жалем ми змушені повідомити про рішення скасувати гонки Кубка світу в Яньцині. Незважаючи на низький ризик поширення захворювання в місті, здоров'я та благополуччя всіх спортсменів і учасників змагань є для нас головним пріоритетом", – йдеться в заяві на офіційному сайті організації.

Гірськолижна траса в Яньцині

Гірськолижна траса в Яньцині

China.org

Варто зазначити, що перші змагання на новій олімпійській трасі в Яньцині, які тривали з 16 до 20 січня в рамках Китайських національних зимових ігор, справили гарне враження на технічних і медичних експертів FIS. Вони оцінили високий рівень організації гонок і хороший стан нової траси.

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Теми
гірськолижний спорт Коронавірус
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