Кросівки з Гітлером: компанію Puma звинуватили в нацизмі

Німецький спортивний бренд Puma звинуватили в нацизмі через кросівки, в забарвленні яких розгледіли портрет Адольфа Гітлера.

Йдеться про модель Storm Adrenaline з осінньо-зимової колекції 2019 року. Носки і язичок кросівок оформлені чорними лініями, але якщо дивитися на них зверху, то нібито можна побачити портрет Гітлера, у якого були косий чубчик і короткі вуса.

Ситуацію ще більше ускладнює той факт, що засновник компанії Puma Рудольф Дасслер і його брат Адольф підтримували нацистський режим і були членами НСДАП. Націонал-соціалісти витрачали багато грошей на спорт, і їхні прихильники мали потребу у великій кількості спортивного взуття. Так Дасслери стали однією з найбагатших сімей Німеччини, пише Esquire.

Скандал міжнародного рівня викликали кросівки "Puma" (модель Storm Adrenaline), які нагадали користувачам соцмереж портрет Адольфа Гітлера. Критики бренду відразу пригадали складався в рядах НСДАП засновника фірми, німця Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C - Околоноля (@ redsquare2018) March 3, 2020

До слова, вітчизняні користувачі соцмереж розгледіли в кросівках Storm Adrenaline не тільки Гітлера, але і Миколу Гоголя, чия шевелюра навіть більше схожа на зображення на кросівках.

Сама компанія Puma ці порівняння ніяк не прокоментувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у схожий гучний скандал потрапив відомий бренд спортивного одягу Adidas, засновником якого є Адольф Дасслер. Компанія не так давно випустила червоні футболки з буквами USSR і зображенням герба Радянського Союзу, що викликало хвилю обурення громадськості.

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