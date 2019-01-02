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Кривавий пельмень: боєць MMA отримав жахливу травму — фото 18+

3.7тЧитати матеріал російською

Японський боєць змішаних єдиноборств ММА Юсуке Ячі отримав жахливу травму ока на турнірі Rizin 14 в андеркарті бою між Флойдом Мейвезером із Теншіною Насукавою.

У другому раунді 28-річний японець пропустив від Джонні Кейса найнебезпечніший удар в обличчя. Лікарі зажадали зупинити бій, тому що травма загрожувала зору Ячі. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

Юсуке Ячі

Юсуке Ячі

Rizin 14

Юсуке Ячі

Юсуке Ячі

Rizin 14

Юсуке Ячі

Юсуке Ячі

Rizin 14

Юсуке Ячі

Юсуке Ячі

The Sun

Юсуке Ячі

Юсуке Ячі

The Sun

Юсуке Ячі

Юсуке Ячі

The Sun

Для Юсуке ця поразка стала восьмою у професійній кар'єрі за 20 перемог.

Новини
Космічна сума: стало відомо, скільки заробив Мейвезер за 3-хвилинний бій у Японії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у виставковому 3-раундовому бою за правилами боксу американець Флойд Мейвезер побив японця Теншіна Насукаву. Екс-чемпіон світу з боксу із перших секунд заволодів ініціативою і під час першого раунду тричі відправляв опонента в нокдаун.

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Місце
Японія
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