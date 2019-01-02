Кривавий пельмень: боєць MMA отримав жахливу травму — фото 18+

Японський боєць змішаних єдиноборств ММА Юсуке Ячі отримав жахливу травму ока на турнірі Rizin 14 в андеркарті бою між Флойдом Мейвезером із Теншіною Насукавою.

У другому раунді 28-річний японець пропустив від Джонні Кейса найнебезпечніший удар в обличчя. Лікарі зажадали зупинити бій, тому що травма загрожувала зору Ячі. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

Юсуке Ячі Rizin 14

Юсуке Ячі Rizin 14

Юсуке Ячі Rizin 14

Юсуке Ячі The Sun

Юсуке Ячі The Sun

Юсуке Ячі The Sun

Для Юсуке ця поразка стала восьмою у професійній кар'єрі за 20 перемог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у виставковому 3-раундовому бою за правилами боксу американець Флойд Мейвезер побив японця Теншіна Насукаву. Екс-чемпіон світу з боксу із перших секунд заволодів ініціативою і під час першого раунду тричі відправляв опонента в нокдаун.