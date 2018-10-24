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Кривавий марафон: легкоатлетка 200 метрів даремно повзла зі зламаною ногою — відеофакт

1.8тЧитати матеріал російською

Японська легкоатлетка зламала ногу на марафоні, але відмовилася сходити з дистанції і 200 метрів повзла до фінішу. Інцидент стався у префектурі Фукуока під час спортивного змагання Екіден.

Дівчина вже пробігла декілька кілометрів і через 200 метрів повинна була передати естафету наступному учаснику, коли відчула різкий біль у гомілкостопі. Вона на колінах подолала необхідну дистанцію, залишаючи криваві сліди на асфальті.

Після завершення гонки її госпіталізували з переломом. Зараз вона йде на поправку, проте повного одужання варто очікувати через три-чотири місяці.

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Пізніше стало відомо, що вона страждала дарма: після падіння її команду виключили зі змагань.

Зазначимо, що не так давно бігун втратив на фініші свої геніталії, зібравши за 2 дні 1,5 млн переглядів на Youtube.

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