Роналду опублікував фото українки Левченко в Instagram

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду похвалив українську легкоатлетку Юлію Левченко у себе в Instagram після того, як вона виконала його челлендж в рамках "Nike Living Room Cup".
Раніше п'ятикратний володар "Золотого м'яча" опублікував ролик, в якому зробив 142 скручування тіла за 45 секунд, і запропонував всім спробувати побити його результат. Левченко вдалося виконати цю вправу 80 разів, що дозволило їй опинитися в Instagram-сторіз Кріштіану.
Юлія Левченко
KP.UA
@cristiano
Неділя / Sunday🤍 Nike Living Room Cup🏆 - перший тиждень. Результат ⏱45 секунд = 80 скручувань 🤔 Thank you @cristiano 💪🏼🔥 Передаю це спекотне вправи вам ❤️ @ kishch @gerashchenkoi @sergey_spilnyak @vladislav_olegovichh @kovba_v @ari_saily #playinside #livingroomcup @nike
Відзначимо, що "Nike Living Room Cup" – ініціатива компанії Nike, яка пропагує заняття спортом в домашніх умовах під час карантину.
Раніше Левченко, показала, чим займається під час карантину, щоб залишатися в тонусі, і відповіла на запитання підписників Instagram.
Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.
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