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8 квітня • оновлено в 22:09
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Кріштіану Роналду позначив Юлію Левченко у себе в Instagram

13.1т
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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду похвалив українську легкоатлетку Юлію Левченко у себе в Instagram після того, як вона виконала його челлендж в рамках "Nike Living Room Cup".

Раніше п'ятикратний володар "Золотого м'яча" опублікував ролик, в якому зробив 142 скручування тіла за 45 секунд, і запропонував всім спробувати побити його результат. Левченко вдалося виконати цю вправу 80 разів, що дозволило їй опинитися в Instagram-сторіз Кріштіану.

Юлія Левченко

Юлія Левченко

KP.UA

Роналду опублікував фото українки Левченко в Instagram

@cristiano

Відзначимо, що "Nike Living Room Cup" – ініціатива компанії Nike, яка пропагує заняття спортом в домашніх умовах під час карантину.

Раніше Левченко, показала, чим займається під час карантину, щоб залишатися в тонусі, і відповіла на запитання підписників Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Кріштіану Роналду Юлія Левченко
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