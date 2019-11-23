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23 листопада • оновлено в 23:21
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Красуня українка визнана "Висхідною зіркою" легкої атлетики

2.3т
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18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримала приз "Висхідна зірка" серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року.

"Дуже вдячна Всесвітній легкій атлетиці і всім організаторам церемонії нагородження. Ця перемога для мене дуже цінна. У мене залишаться незабутні спогади про 2019 рік, адже це був мій перший дорослий чемпіонат світу. Я була рада вже тому, що потрапила у Доху-2019, а у кваліфікації, певно, ще й сама не думала про те, що виграю срібну медаль", – сказала Магучіх під час церемонії в Монако.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня дніпрянка отримала приз "Висхідна зірка" на урочистій щорічній церемонії нагородження EA Golden Tracks, яка пройшла в Талліні (Естонія).

30 вересня Ярослава принесла збірній України срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, завоювавши друге місце в стрибках у висоту. При цьому 18-річна спортсменка встановила світовий рекорд серед юніорів у віковій категорії U-20.

У травні Магучіх виграла етап знаменитої "Діамантової ліги".

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Автор
Максим Богданов
Тема
легка атлетика
Особа
Ярослава Магучiх
Місце
Монако
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