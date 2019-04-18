"Кот-кокос і миша-гашиш": нові талісмани збірної Росії шокували уболівальників

Олімпійський комітет Росії (ОКР) спільно зі студією Артемія Лебедєва представили талісмани олімпійської збірної Росії. Це кіт у вигляді шапки-вушанки і ведмідь, виконаний у стилі матрьошки-неваляшки.

Зображення нових символів олімпійського руху в Росії викликало справжній шок у місцевих фанатів.

"Кот-кокос і миша-гашиш", "Цими маскотами ми хочемо показати, що це не допінг, у нас уся країна така упорота", "Упорота котяча хмарка і ведмежа-клізма? За що нам усе це?" - обурюються користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що талісман чемпіонату світу з футболу, який у 2018 пройшов у Росії, став об'єктом насмішок серед користувачів інтернету. Вовк на ім'я "Забівака" в результаті онлайн-голосування в ефірі програми "Вечірній Ургант" випередив кота і тигра.

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