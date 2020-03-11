Головна Новини
11 березня • оновлено в 13:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Коронавірус обрушився на спорт: що зараз відбувається в Європі. Оновлюється

498
Читати матеріал російською

Європу далі поглинає коронавірус, від чого страждає спорт багатьох країн. Матчі Ліги чемпіонів, чемпіонат Італії та інші події вже обмежены чи зачинені, Євро-2020 і Олімпіада - під питанням!

Кожен день різні країни вживають різних заходів, видаючи уболівальникам нові "неприємні" сюрпризи. І Лігою чемпіонів на порожньому стадіоні вже нікого не здивуєш.

Вболівальники якщо й відвідують стадіони, то з великими заходами захисту

Вболівальники якщо й відвідують стадіони, то з великими заходами захисту

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією та розповідає про стан європейського футболу та інших видів спорту в режимі онлайн, відповідаючи на головне питання уболівальників - що буде далі та чи зіграють?

ЯК КОРОНАВІРУС ВЖЕ СУТТЄВО ВДАРИВ ПО СПОРТУ В ЄВРОПІ

  • В Італії всі масові заходи скасовані поки до 3 квітня. Серія А обірвана та опинилась в підвішеному стані

  • Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи в Італії, Іспанії, Франції та Німеччини проходять без глядачів

  • Італія вимагає від УЄФА змістити старт Євро-2020 або взагалі перенести його на наступний рік. Деякі країни підтримують ідею

  • Товариські матчі Україна проти Франції та Польщі пройдуть без глядачів

  • Етап Кубка світу з біатлону в Чехії пройшов без глядачів, а наступний - у Фінляндії, може бути зовсім скасований

  • Чемпіонат світу з хокею в Швейцарії, з великою ймовірностю, буде скасований

ЩО МАЄМО НА ДАНИЙ МОМЕНТ?

10:40. Франція нарешті визначилася щодо "товарняка" з Україною - зіграємо (поки так), але без глядачів. Матч на "Стад де Франс" пройде повністю при порожніх трибунах, хоча раніше французи думали пустити на футбол до 1 000 осіб.

9:32. Іспанське "Хетафе" збунтувався проти поїздки на виїзний матч плей-офф Ліги Європиі в Мілан проти італійського "Інтера". Іспанці готові прийняти технічну поразку за неявку на гру, аби не їхати в Італію.

ОНЛАЙН-КАРТА ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Ліга чемпіонів Чемпіонат Італії Коронавірус
Теги
УЄФА інфекція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Сакраменто
VS
Нью-Орлеан
Тотал больше 235,5 очка
1.94 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Детройт
Тотал больше 216,5 очка
1.90 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Шахтер
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Копенгаген
Победа Истанбул Башакшехира
1.84 Сделать ставку
ЛАСК
VS
Манчестер Юнайтед
Инд. тотал Манчестер Юнайтед больше 1.5
2.24 Сделать ставку
Интер
VS
Хетафе
Победа Интера
2.03 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Байер
Победа Байера с форой (-1)
1.63 Сделать ставку
Олимпиакос
VS
Вулверхэмптон
Инд. тотал Вулверхэмптона больше 1
1.66 Сделать ставку
Лос-Анджелес Лейкерс
VS
Бруклин Нетс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -11,5 очка
1.97 Сделать ставку
Голден Стэйт Уорриорз
VS
Лос-Анджелес Клипперс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -10,5 очка
1.86 Сделать ставку