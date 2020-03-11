Коронавірус обрушився на спорт: що зараз відбувається в Європі. Оновлюється

Європу далі поглинає коронавірус, від чого страждає спорт багатьох країн. Матчі Ліги чемпіонів, чемпіонат Італії та інші події вже обмежены чи зачинені, Євро-2020 і Олімпіада - під питанням!

Кожен день різні країни вживають різних заходів, видаючи уболівальникам нові "неприємні" сюрпризи. І Лігою чемпіонів на порожньому стадіоні вже нікого не здивуєш.

Вболівальники якщо й відвідують стадіони, то з великими заходами захисту

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією та розповідає про стан європейського футболу та інших видів спорту в режимі онлайн, відповідаючи на головне питання уболівальників - що буде далі та чи зіграють?

ЯК КОРОНАВІРУС ВЖЕ СУТТЄВО ВДАРИВ ПО СПОРТУ В ЄВРОПІ

В Італії всі масові заходи скасовані поки до 3 квітня. Серія А обірвана та опинилась в підвішеному стані

Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи в Італії, Іспанії, Франції та Німеччини проходять без глядачів

Італія вимагає від УЄФА змістити старт Євро-2020 або взагалі перенести його на наступний рік. Деякі країни підтримують ідею

Товариські матчі Україна проти Франції та Польщі пройдуть без глядачів

Етап Кубка світу з біатлону в Чехії пройшов без глядачів, а наступний - у Фінляндії, може бути зовсім скасований

Чемпіонат світу з хокею в Швейцарії, з великою ймовірностю, буде скасований

ЩО МАЄМО НА ДАНИЙ МОМЕНТ?

10:40. Франція нарешті визначилася щодо "товарняка" з Україною - зіграємо (поки так), але без глядачів. Матч на "Стад де Франс" пройде повністю при порожніх трибунах, хоча раніше французи думали пустити на футбол до 1 000 осіб.

Футбольний матч Україна - Франція проведуть без глядачів на стадіоні 😢 pic.twitter.com/TbvGCuLFho - Eugene (@ua_watcher) March 10, 2020

9:32. Іспанське "Хетафе" збунтувався проти поїздки на виїзний матч плей-офф Ліги Європиі в Мілан проти італійського "Інтера". Іспанці готові прийняти технічну поразку за неявку на гру, аби не їхати в Італію.

ОНЛАЙН-КАРТА ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

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