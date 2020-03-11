Коронавірус обрушився на спорт: що зараз відбувається в Європі. Оновлюється

Європу далі поглинає коронавірус, від чого страждає спорт багатьох країн. Матчі Ліги чемпіонів, чемпіонат Італії та інші події вже обмежены чи зачинені, Євро-2020 і Олімпіада - під питанням!
Кожен день різні країни вживають різних заходів, видаючи уболівальникам нові "неприємні" сюрпризи. І Лігою чемпіонів на порожньому стадіоні вже нікого не здивуєш.
Вболівальники якщо й відвідують стадіони, то з великими заходами захисту
OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією та розповідає про стан європейського футболу та інших видів спорту в режимі онлайн, відповідаючи на головне питання уболівальників - що буде далі та чи зіграють?
ЯК КОРОНАВІРУС ВЖЕ СУТТЄВО ВДАРИВ ПО СПОРТУ В ЄВРОПІ
В Італії всі масові заходи скасовані поки до 3 квітня. Серія А обірвана та опинилась в підвішеному стані
Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи в Італії, Іспанії, Франції та Німеччини проходять без глядачів
Італія вимагає від УЄФА змістити старт Євро-2020 або взагалі перенести його на наступний рік. Деякі країни підтримують ідею
Товариські матчі Україна проти Франції та Польщі пройдуть без глядачів
Етап Кубка світу з біатлону в Чехії пройшов без глядачів, а наступний - у Фінляндії, може бути зовсім скасований
Чемпіонат світу з хокею в Швейцарії, з великою ймовірностю, буде скасований
ЩО МАЄМО НА ДАНИЙ МОМЕНТ?
10:40. Франція нарешті визначилася щодо "товарняка" з Україною - зіграємо (поки так), але без глядачів. Матч на "Стад де Франс" пройде повністю при порожніх трибунах, хоча раніше французи думали пустити на футбол до 1 000 осіб.
Футбольний матч Україна - Франція проведуть без глядачів на стадіоні 😢 pic.twitter.com/TbvGCuLFho- Eugene (@ua_watcher) March 10, 2020
9:32. Іспанське "Хетафе" збунтувався проти поїздки на виїзний матч плей-офф Ліги Європиі в Мілан проти італійського "Інтера". Іспанці готові прийняти технічну поразку за неявку на гру, аби не їхати в Італію.
ОНЛАЙН-КАРТА ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
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