Коронавірус не страшний: збірна України активно готується до Олімпіади в Італії

Збірна України з веслування на каное проводить тренувальний збір в рамках підготовки до Олімпіади-2020 у Токіо на острові Сардинія, в Італії, незважаючи на спалах коронавірусу в країні.

Федерація каное України розмістила пост у себе на сторінці в Facebook, поділившись кількома фотографіями з тренувань і закликавши не впадати в паніку через хворобу. Крім того, на деяких знімках члени нашої команди безтурботно насолоджуються шашликом, який вони заслужили завдяки старанним тренуванням.

Збірна України з веслування на каное iSport.ua

Варто відзначити, що прес-служба федерації запевнила підписників, що українські спортсмени на чолі з головним тренером дворазовим олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном вжили необхідних заходів проти коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик перед боєм з Дереком Чісорою ефектно захистився від коронавірусу.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!