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16 березня • оновлено в 20:59
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Коронавірус не страшний: збірна України активно готується до Олімпіади в Італії

1.2т
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Збірна України з веслування на каное проводить тренувальний збір в рамках підготовки до Олімпіади-2020 у Токіо на острові Сардинія, в Італії, незважаючи на спалах коронавірусу в країні.

Федерація каное України розмістила пост у себе на сторінці в Facebook, поділившись кількома фотографіями з тренувань і закликавши не впадати в паніку через хворобу. Крім того, на деяких знімках члени нашої команди безтурботно насолоджуються шашликом, який вони заслужили завдяки старанним тренуванням.

Збірна України з веслування на каное

Збірна України з веслування на каное

iSport.ua

Варто відзначити, що прес-служба федерації запевнила підписників, що українські спортсмени на чолі з головним тренером дворазовим олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном вжили необхідних заходів проти коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик перед боєм з Дереком Чісорою ефектно захистився від коронавірусу.

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Тема
веслування
Особа
Юрій Чебан
Місце
Італія
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ПИПЕЦ идиоты....
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