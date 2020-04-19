"Коронавірус може відсм*ктати": у чемпіона світу з велоспорту Роана Денніса здали нерви на карантині

Максим Богданов Інші види спорту 19:53, 19.04.2020 Оновлено: 19:53, 19.04.2020

П'ятиразовий чемпіон світу з велоспорту Роан Денніс, який проживає в іспанській Жироні, порушив режим повної самоізоляції, який діє в регіоні.

"День 34. Я зламався і вийшов з дому. Коронавірус може відсмоктати, як і карантин", – написав Денніс у себе в Instagram.

Після того, як вчинок титулованого велогонщика викликав обурення в інтернеті, Деннісу довелося видалити свої акаунти в соцмережах.

Відзначимо, що нападаючий мадридського "Реала" Лука Йович може опинитися у в'язниці за порушення карантину в рідній Сербії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арештом нападнику "Реала" пригрозив сам президент Сербії Олександр Вучич.

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