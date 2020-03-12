Коронавірус і тренажерний зал: чи можна заразитися?

Ризик бути інфікованим коронавірусом у тренажерному залі не вищий, ніж в інших громадських місцях, стверджує доктор Девід Томас.

Коронавірус і тренажерний зал

"Вірус не передається через піт, але може передаватися через предмети, яких у залі торкаються багато людей. В їх переліку входять гантелі або тренажери", – цитує професора медицини і керівника відділення інфекційних хвороб у школі медицини університету Джона Хопкінса видання The New York Times.

Професор дав кілька порад, як звести ризики до мінімуму в тому випадку, якщо ви вирішили не припиняти свої заняття в умовах пандемії.

- користуватися дезінфікуючими засобами і протирати тренажери і гантелі до і після використання;

- особливо ретельно мити руки з милом;

- якомога рідше торкатися обличчя;

- у разі нездужання залишатися вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медик Норман Свон заявив, що спортзали є ідеальним місцем для поширення вірусу, тому що там багато поту і вогкості.

Крім того повідомлялося, що коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже достатньо вивчений.

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