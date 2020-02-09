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9 лютого • оновлено в 19:05
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Король UFC дивом захистив чемпіонський пояс, встановивши приголомшливий рекорд

3.9т
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Найкращий боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) незалежно від вагової категорії Джон Джонс зі складнощами захистив свою першість у напівважкій вазі.

На другому номерному турнірі року UFC 247 американець одноголосним рішенням суддів переміг співвітчизника Домініка Реєса. Водночас Джонс встановив рекорд за кількістю успішно проведених титульних боїв, підкоривши позначку в 14 виграшів.

Бій склався неоднозначно для чемпіона. Вже в першому раунді претендент відправив Джонса на настил ударом по корпусу. Той швидко піднявся і продовжив поєдинок. Реєс продовжував тиснути, примушуючи суперника багато помилятися.

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Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

У третій трихвилинці Джону вдалося провести кілька хороших атак і, здавалося, переломити перебіг бою. Але претендент зумів зупинити активність опонента й продовжував працювати першим номером до кінця п'ятого раунду.

Незважаючи на це, перемогу судді віддали чемпіону – 48:47, 48:47, 49:46.

Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

Джонс – Реєс

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці влаштували неординарне шоу на дуелі поглядів перед турніром UFC 248.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Місце
США Х'юстон
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