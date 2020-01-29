Корчився від болю: гравець відмовився забивати гол у порожні ворота - відеофакт

Незвичайний вчинок стався в матчі чемпіонату Іспанії з футзалу між "Сарагосою" і "Картахеною".

Лідер гостей Франсиско Хав'єр Солана Леон відмовився забивати гол через те, що суперник отримав серйозне пошкодження.

Бачачи, як опонент буквально корчиться від болю, 20-й номер замість удару по порожніх воротах, вибив м'яч за бокову лінію. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на вчинок року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео смішного падіння з київського футзалу при спробі виконати фінт набрало вже кілька мільйонів переглядів в Instagram.

Відомий у всьому футбольному світі канал 433 опублікував короткий ролик, який підірвав мережу.

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