Головна Новини
29 січня • оновлено в 23:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Корчився від болю: гравець відмовився забивати гол у порожні ворота - відеофакт

2.3т
Читати матеріал російською

Незвичайний вчинок стався в матчі чемпіонату Іспанії з футзалу між "Сарагосою" і "Картахеною".

Лідер гостей Франсиско Хав'єр Солана Леон відмовився забивати гол через те, що суперник отримав серйозне пошкодження.

Бачачи, як опонент буквально корчиться від болю, 20-й номер замість удару по порожніх воротах, вибив м'яч за бокову лінію. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на вчинок року.

Новини
Супертрюк: у Литві забили найбільш нереальний гол в історії футзалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео смішного падіння з київського футзалу при спробі виконати фінт набрало вже кілька мільйонів переглядів в Instagram.

Відомий у всьому футбольному світі канал 433 опублікував короткий ролик, який підірвав мережу.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "футзал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
футзал
Місце
Іспанія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги