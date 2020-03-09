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9 березня • оновлено в 10:16
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Конор жорстко висміяв Хабіба, згадавши про вуличні бої

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Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах ірландець Конор МакГрегор висміяв висловлювання чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова про вуличні бої.

Конор МакГрегор жорстко висміяв Хабіба Нурмагомедова

Конор МакГрегор жорстко висміяв Хабіба Нурмагомедова

boxingnews.com.ua

Так, раніше під час пресконференції турніру UFC 249 американський боєць Тоні Фергюсон заявив, що Хабіб ніколи не бився у вуличних боях. Нурмагомедов у відповідь сказав, що бився на вулицях дуже часто.

Конор виклав фотографію переляканого Нурмагомедова під час інциденту напередодні турніру UFC 223, коли МакГрегор напав на автобус з бійцями промоушена.

"Вуличний бій", – підписав фотографію МакГрегор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда російського чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова погодилася на реванш з ірландцем Конором МакГрегором і назвала свою умову.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну как он его высмеял, мы все наблюдали 2 года назад)))))
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