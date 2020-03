Ірландський боєць Конор МакГрегор жорстко відповів росіянину Ісламу Махачеву, який після перегляду бою між Йоанною Єджейчик і Вейлі Чжан назвав MMA "не жіночим спортом".

"Абсолютний кретин. Звинувачений у вживанні стероїдів шахрай, який піде на все, що завгодно, аби не пропустити удар або уповільнити хід бою, критикує один із найкращих поєдинків між жінками в історії змагань. Знову ці маленькі гремліни. Брудні щури", – написав МакГрегор у себе в Twitter.

An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.

These little gremlins! It's back on. Filthy rats.

Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7