Ірландський боєць Конор МакГрегор жорстко відповів росіянину Ісламу Махачеву, який після перегляду бою між Йоанною Єджейчик і Вейлі Чжан назвав MMA "не жіночим спортом".

"Абсолютний кретин. Звинувачений у вживанні стероїдів шахрай, який піде на все, що завгодно, аби не пропустити удар або уповільнити хід бою, критикує один із найкращих поєдинків між жінками в історії змагань. Знову ці маленькі гремліни. Брудні щури", – написав МакГрегор у себе в Twitter.

Конор МакГрегор РБК

An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.

These little gremlins! It's back on. Filthy rats.

Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7 - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 8, 2020

Відзначимо, що твіт Махачева викликав бурю невдоволення в мережі, яка змусила його видалити свій коментар.

Нагадаємо, що китаянка Вейлі перемогла полячку Єджейчик роздільним рішенням суддів, захистивши чемпіонський титул UFC в найлегшій ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор висміяв висловлювання чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова про вуличні бої.

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