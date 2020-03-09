Ірландський боєць Конор МакГрегор жорстко відповів росіянину Ісламу Махачеву, який після перегляду бою між Йоанною Єджейчик і Вейлі Чжан назвав MMA "не жіночим спортом".
"Абсолютний кретин. Звинувачений у вживанні стероїдів шахрай, який піде на все, що завгодно, аби не пропустити удар або уповільнити хід бою, критикує один із найкращих поєдинків між жінками в історії змагань. Знову ці маленькі гремліни. Брудні щури", – написав МакГрегор у себе в Twitter.
Конор МакГрегор
РБК
An absolute cretin. A Convicted Steroid cheat that will do anything to avoid impact and stall a fight, and then talks down on one of the greatest exchanges of combat ever produced by our female combatants.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 8, 2020
These little gremlins! It's back on. Filthy rats.
Shame on the game. https://t.co/JddPD4pio7
Відзначимо, що твіт Махачева викликав бурю невдоволення в мережі, яка змусила його видалити свій коментар.
Нагадаємо, що китаянка Вейлі перемогла полячку Єджейчик роздільним рішенням суддів, захистивши чемпіонський титул UFC в найлегшій ваговій категорії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор висміяв висловлювання чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова про вуличні бої.
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