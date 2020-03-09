Головна Новини
9 березня • оновлено в 13:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Конор жорстко відповів росіянину через чемпіонський бій UFC

3.2т
Читати матеріал російською

Ірландський боєць Конор МакГрегор жорстко відповів росіянину Ісламу Махачеву, який після перегляду бою між Йоанною Єджейчик і Вейлі Чжан назвав MMA "не жіночим спортом".

"Абсолютний кретин. Звинувачений у вживанні стероїдів шахрай, який піде на все, що завгодно, аби не пропустити удар або уповільнити хід бою, критикує один із найкращих поєдинків між жінками в історії змагань. Знову ці маленькі гремліни. Брудні щури", – написав МакГрегор у себе в Twitter.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

РБК

Відзначимо, що твіт Махачева викликав бурю невдоволення в мережі, яка змусила його видалити свій коментар.

Нагадаємо, що китаянка Вейлі перемогла полячку Єджейчик роздільним рішенням суддів, захистивши чемпіонський титул UFC в найлегшій ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор висміяв висловлювання чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова про вуличні бої.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
MMA UFC
Особи
Конор МакГрегор Йоанна Енджейчик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Валенсия
VS
Аталанта
Победа Валенсии с форой (0)
2.14 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Тоттенхэм
Инд. тотал Лейпцига больше 1.5
1.58 Сделать ставку
Эйбар
VS
Реал Сосьедад
Победа Реала Сосьедад с форой (0)
1.83 Сделать ставку
Автомобилист
VS
Сибирь
Победа Автомобилиста
1.75 Сделать ставку
Динамо Москва
VS
Спартак
Инд. тотал Спартака больше 1.5
1.61 Сделать ставку
Сассуоло
VS
Брушия
Гости не проиграют
2.104 Сделать ставку
Ростов
VS
ЦСКА
Ничья
3.28 Сделать ставку
Спартак
VS
Краснодар
Победа хозяев
2.65 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Торонто
Победа хозяев
2.865 Сделать ставку
Нью-Йорк Никс
VS
Детройт
Победа гостей
3.036 Сделать ставку