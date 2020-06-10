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10 червня • оновлено в 12:41
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Конор упустив шанс на реванш із Хабібом

  • Нурмагомедов переміг МакГрегора задушливим прийомом в їхньому першому бою в жовтні 2018 року

  • Ірландець неодноразово публічно висловлювався про бажання взяти реванш у росіянина, проте той говорив, що не зацікавлений в його проведенні

  • На UFC 249, який був спочатку запланований на 18 квітня, мали побитися Хабіб і Тоні Фергюсон, проте Нурмагомедов не прилетів на бій через пандемію коронавірусу

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Президент UFC Дейна Уайт розповів, що ірландський боєць Конор МакГрегор відмовився замінити росіянина Хабіба Нурмагомедова в поєдинку проти Тоні Фергюсона на UFC 249.

"МакГрегор отримав би можливість знову побитися з Хабібом, якби зайняв його місце в бою проти Тоні на UFC 249 і переміг. Він відмовився від моєї пропозиції замінити Нурмагомедова або Фергюсона, сказавши, що не є бійцем на підміну. Зараз він міг бути на місці Джастіна Гетжі", – цитує слова Уайта видання DailyMail.

Конор МакГрегор упустив шанс знову побитися з Хабібом

Конор МакГрегор упустив шанс знову побитися з Хабібом

Нагадаємо, що в бою за тимчасовий пояс чемпіона UFC у легкій вазі між Гетжі і Фергюсоном переміг перший. Він сенсаційно нокаутував свого суперника в п'ятому раунді поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор МакГрегор втретє оголосив про завершення кар'єри.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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