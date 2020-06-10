Конор упустив шанс на реванш із Хабібом

Президент UFC Дейна Уайт розповів, що ірландський боєць Конор МакГрегор відмовився замінити росіянина Хабіба Нурмагомедова в поєдинку проти Тоні Фергюсона на UFC 249.
"МакГрегор отримав би можливість знову побитися з Хабібом, якби зайняв його місце в бою проти Тоні на UFC 249 і переміг. Він відмовився від моєї пропозиції замінити Нурмагомедова або Фергюсона, сказавши, що не є бійцем на підміну. Зараз він міг бути на місці Джастіна Гетжі", – цитує слова Уайта видання DailyMail.
Конор МакГрегор упустив шанс знову побитися з Хабібом
Нагадаємо, що в бою за тимчасовий пояс чемпіона UFC у легкій вазі між Гетжі і Фергюсоном переміг перший. Він сенсаційно нокаутував свого суперника в п'ятому раунді поєдинку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор МакГрегор втретє оголосив про завершення кар'єри.
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