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Конор потрапив під слідство за сексуальне насильство

1.2тЧитати матеріал російською

Ірландська поліція розслідує справу екс-чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора, якого підозрюють у сексуальному насильстві.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Інцидент нібито стався в грудні 2018 року, після чого МакГрегор був заарештований у січні і допитаний. Ірландського бійця відпустили до появи нових подробиць.

Нині розслідування триває, але офіційні звинувачення в злочині Конору не висунуті.

Представник Конора МакГрегора Карен Кесслер заявила, що оголошення про завершення кар'єри не пов'язане зі слідством.

"Ця історія циркулює протягом деякого часу, і незрозуміло, чому про неї повідомляється саме зараз. Припущення про те, що заява Конора про відставку пов'язана з цими чутками, повністю необґрунтоване. Якщо Конор буде битися в майбутньому, це має бути там, де бійців поважають за їхню цінність, навички, важку роботу і відданість спорту", – сказала Кесслер.

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26 березня МакГрегор оголосив про завершення кар'єри і відхід з MMA. В останньому поєдинку він програв Хабібу Нурмагомедову задушливим прийомом у четвертому раунді.

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Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
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