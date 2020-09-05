Конор МакГрегор записав звернення до російського політика

Максим Іншаков Інші види спорту 14:27, 5.09.2020

Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор МакГрегор виступив зі зверненням до російського політика Дмитра Махоніна.

Махонін – кандидат в губернатори Пермського краю. За словами Макгрегора, про його роботу йому розповів друг Артем Лобов.

"Дмитро Махонін, хочу побажати тобі удачі на майбутніх губернаторських виборах. Знаю, люди будуть в хороших руках при такому керівнику. Удачі на майбутніх виборах", – сказав спортсмен у відеозверненні.

Конор почав свою професійну кар'єру в 2008 році і на даний момент провів 26 боїв, з яких переміг у 22 і програв у 4. Брав участь в турнірах таких промоушенів, як UFC, CR, CWFC.

7 червня ірландець втретє оголосив про завершення кар'єри.

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