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Конор МакГрегор записав звернення до російського політика

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,7 т.
Конор МакГрегор записав звернення до російського політика

Знаменитий боєць змішаного стилю, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівлегкій і легкій вазі Конор МакГрегор виступив зі зверненням до російського політика Дмитра Махоніна.

Махонін – кандидат в губернатори Пермського краю. За словами Макгрегора, про його роботу йому розповів друг Артем Лобов.

"Дмитро Махонін, хочу побажати тобі удачі на майбутніх губернаторських виборах. Знаю, люди будуть в хороших руках при такому керівнику. Удачі на майбутніх виборах", – сказав спортсмен у відеозверненні.

Конор почав свою професійну кар'єру в 2008 році і на даний момент провів 26 боїв, з яких переміг у 22 і програв у 4. Брав участь в турнірах таких промоушенів, як UFC, CR, CWFC.

7 червня ірландець втретє оголосив про завершення кар'єри.

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Конор МакГрегор
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