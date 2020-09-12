Конор МакГрегор заарештований за спробу сексуального насильства

Максим Іншаков Інші види спорту 19:24, 12.09.2020 Оновлено: 19:31, 12.09.2020

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій і легкiй вазi Конор МакГрегор був заарештований на острові Корсика (Франція) за спробу сексуального насильства, повідомляє СЕ з посиланням на AFP. Макгрегор був допитаний і звільнений з-під варти.

"Після того, як 10 вересня була подана скарга, в якій засуджувалися дії, які можна було охарактеризувати як спробу сексуального насильства і демонстрацію сексуальної поведінки, пан Конор Ентоні Макгрегор став предметом слухання в жандармерії", – заявили в прокуратурі Корсики.

Згідно з інформацією французьких ЗМІ, інцидент стався в барі. Представники ірландського бійця ще ніяк не прокоментували те, що трапилося.

32-річний Макгрегор, який в червні оголосив про завершення кар'єри в ММА, вже більше місяця відпочиває в Середземномор'ї разом з дружиною Ді Девлін і двома дітьми.

Макгрегор вже мав проблеми з законом. У 2018 році він був покараний громадськими роботами за те, що кинув візком в автобус з бійцями перед турніром UFC 223. У 2019-му Конор відібрав телефон у людини в готелі в Майамі, а в дублінському барі вдарив по обличчю пенсіонера.

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