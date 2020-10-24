Конор МакГрегор сказав, чим закінчиться бій Хабіб – Гетжі. Відео

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор вважає, що у чемпіона легкого дивізіону Хабіба Нурмагомедова є великі шанси на перемогу з Джастіном Гетжі в разі переведення бою в партер.

Водночас ірландець впевнений, що якщо росіянин пропустить удар зі стійки, то може впасти в нокаут.

"Хабіб буде відступати і тремтіти, як він зазвичай це робить. Гетжі це відразу помітить і підлаштується під його джеб і позицію. У Гетжі свій особливий стиль – "нирки", які допоможуть запобігти джебам Хабіба. Також Хабіб завжди високо тримає голову і Гетжі в будь-який момент може влучити і вирубити його. У Гетжі хороший рестлінг, але поганий грепплінг. Якщо Хабіб його укладе, то бій може закінчитися в першому раунді. Я вважаю, що Хабіб найімовірніше переможе, але якщо Гетжі влучить, він його вирубить", – заявив МакГрегор.

Нагадаємо, що основний кард на Бійцівському острові в Абу-Дабі стартує 24 жовтня о 21.00 за київським часом. Хабіб і Гетжі з'являться в октагоні десь о 23:00. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Хабіб – Гетжі.

Також був опублікований список телеканалів, які покажуть поєдинок.