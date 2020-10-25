Конор МакГрегор прокоментував рішення Хабіба завершити кар'єру

Максим Іншаков Інші види спорту 15:15, 25.10.2020

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор, коментуючи завершення кар'єри чинного володаря поясу, Хабіба Нурмагомедова, зазначив, що сам він не збирається припиняти битися.

Крім того, ірландець висловив співчуття дагестанці, в зв'язку з кончиною його батька.

"Відмінний виступ, Хабіб. А я продовжу. Ще раз висловлюю повагу і співчуття через втрату батька. Тобі і твоїй родині. З повагою, родина Макгрегорiв", – написав Конор в Twitter.

Конор МакГрегор відреагував на перемогу Хабіба
Twitter Конора МакГрегора

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов оголосив про те, що залишає змішанi єдиноборства після перемоги над Джастіном Гетжі. У головному поєдинку івенту UFC 254 Орел зловив американця на трикутник і переміг його технічним нокаутом у другому раунді.

Бій Хабіба і Конора відбувся в жовтні 2018 року і завершився перемогою росіянина.

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