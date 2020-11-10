Конор Мак-Ґреґор офіційно повернувся в UFC: названо суперника й дату бою

Максим Іншаков Інші види спорту 22:05, 10.11.2020 Оновлено: 22:16, 10.11.2020

Реванш між колишнім чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох дивізіонах Конором Мак-Ґреґором і Дастіном Пор'є підтверджено офіційно.

Цей поєдинок стане головною подією турніру UFC 257, який відбудеться 23 січня в Лас-Вегасі, інформує MMA Fighting.

У вересні 2014 року Конор нокаутував Пор'є в першому раунді на турнірі UFC 178.

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє Мак-Ґреґор виходив в октагон 18 січня 2020 року – тоді ірландець переміг Дональда Серроне. Пізніше він оголосив про завершення кар'єри.

У жовтні 2018 року, Конор Мак-Ґреґор програв Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

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