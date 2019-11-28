Конкурентку українки Левченко з Росії відсторонили від турніру в Глазго

Зірка світової легкої атлетики Марія Ласіцкене не зможе виступити на міжнародному турнірі World Indoor Tour у Глазго, який запланований на 15 лютого.

Російську спортсменку не допустили до змагань через те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має намір відсторонити РФ від усіх міжнародних змагань на чотири роки, пише lenta.ru. Організатори анулювали запрошення Ласіцкене, оскільки не впевнені, чи встигне вона отримати нейтральний статус.

Марія Ласіцкене

Зазначимо, що триразова чемпіонка світу з Росії є головною конкуренткою українки Юлії Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет з відповідності WADA рекомендував виконкому організації позбавити права Росію виступати на міжнародних турнірах через новий допінг-скандал. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалене 9 грудня.

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