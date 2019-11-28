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29 листопада • оновлено в 11:28
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Конкурентку українки Левченко з Росії відсторонили від турніру в Глазго

3.7т
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Зірка світової легкої атлетики Марія Ласіцкене не зможе виступити на міжнародному турнірі World Indoor Tour у Глазго, який запланований на 15 лютого.

Російську спортсменку не допустили до змагань через те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має намір відсторонити РФ від усіх міжнародних змагань на чотири роки, пише lenta.ru. Організатори анулювали запрошення Ласіцкене, оскільки не впевнені, чи встигне вона отримати нейтральний статус.

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Марія Ласіцкене

Марія Ласіцкене

Зазначимо, що триразова чемпіонка світу з Росії є головною конкуренткою українки Юлії Левченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет з відповідності WADA рекомендував виконкому організації позбавити права Росію виступати на міжнародних турнірах через новий допінг-скандал. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалене 9 грудня.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
допінговий скандал легка атлетика
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Кор Павел
Кор Павел
У нас слабые юристы
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Кор Павел
Кор Павел
Херня вопрос проведём свои олимпийские игры, пригласим всех их других стран кто не пробился в национальные команды. А призовые сделаем бол ше чем на олимпиаде
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё решения нет, а уже отстраняют?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Кристина Стефанова, да, таковы их нравы. Это как при Сталине, достаточно обвинения, рассмотрение дела уже не требуется.
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