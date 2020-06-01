Команду з "ДНР" взяли у Вищу лігу чемпіонату Росії

Михайло Морозов Інші види спорту 15:45, 1.06.2020

Донецький "Спартак", який раніше виступав у першості "ДНР" з міні-футболу, взяли у Вищу лігу чемпіонату Росії.

"Сьогодні президент МФК "Спартак" Юрій Сироватко та віце-президент клубу Вахтанг Халваши взяли участь в онлайн-конференції керівників команд Вищої Ліги Росії з міні-футболу. На порядку денному стояли питання завершення поточного турніру і плани по початку наступного сезону, в якому донецький Спартак представлятиме Республіку серед професіоналів", – повідомляється на офіційному сайті команди.

МФК "Спартак"
Чемпіонат

Як стало відомо, в рамках чемпіонату Росії донецький "Спартак" буде представляти Ростовську область.

"У Конференції "Захід" планується від 14 до 16 клубів. Новими учасниками першості стануть МФК "Спартак-Донецьк" (Ростовська обл.) і МФК "Пронто" (Ростов-на-Дону)", – написано на офіційному сайті Асоціації міні-футболу Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з бойового самбо виступила в Росії разом з командою "ДНР".

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