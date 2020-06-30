Колишня дівчина-боєць UFC зайнялася продажем інтимних фото через коронавірус

Колишня дівчина-боєць UFC Сінді Дандуа оголосила про те, що вона почала продавати свої інтимні фотографії, щоб повернути тренажерний зал, який вона втратила через коронавірусний карантин.

"Я втратила свій тренажерний зал під час цього коронавірусного карантину. Уряд залишив нас без підтримки, бої скасовані, тому я зіткнулася з великими фінансовими проблемами. Я вирішила зареєструватися на OnlyFans, щоб підзаробити грошей і заново відкрити зал, в якому тренується молодь", – написала Дандуа в Twitter.

Сінді Дандуа зайнялася продажем інтимних фото, щоб заново відкрити тренажерний зал Twitter Сінді Дандуа

Місячна підписка на знімки спортсменки коштує 10 доларів, а тримісячна – 27 доларів.

На рахунку Дандуа 21 поєдинок у змішаних єдиноборствах, 16 з яких закінчилися її перемогами.

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