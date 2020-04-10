Бразильський боєць змішаних єдиноборств Вагнер Мартінс, відомий як Зулузіньо, взяв участь у турнірі з ляпасів "Кам'яні обличчя", де зустрівся з Василем Камоцьким на прізвисько Пельмень.

41-річний важковаговик і росіянин, який неодноразово ставав чемпіоном подібних змагань, боролися за грошовий приз у розмірі 150 тисяч рублів. Зулузіньо та Пельмень завдали один одному по п'ять ударів, але переможця виявити не змогли, тому розділили виграш між собою.

Вагнер "Зулузіньо" Мартінс FightTime

Бразилець зустрічався з Федором Емельяненком під егідою японського промоушна Pride 31 грудня 2005 року і програв той бій за 26 секунд. Всього на рахунку Зулузіньо 12 перемог при 9 поразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній бій Ємельяненко-старший провів в Японії 29 грудня 2019 року, знищивши свого суперника в першому раунді протистояння.