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10 квітня • оновлено в 18:20
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Колишній суперник Ємельяненко Зулузіньо взяв участь у турнірі з ляпасів

4.1т
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Бразильський боєць змішаних єдиноборств Вагнер Мартінс, відомий як Зулузіньо, взяв участь у турнірі з ляпасів "Кам'яні обличчя", де зустрівся з Василем Камоцьким на прізвисько Пельмень.

41-річний важковаговик і росіянин, який неодноразово ставав чемпіоном подібних змагань, боролися за грошовий приз у розмірі 150 тисяч рублів. Зулузіньо та Пельмень завдали один одному по п'ять ударів, але переможця виявити не змогли, тому розділили виграш між собою.

Вагнер "Зулузіньо" Мартінс

Вагнер "Зулузіньо" Мартінс

FightTime

Бразилець зустрічався з Федором Емельяненком під егідою японського промоушна Pride 31 грудня 2005 року і програв той бій за 26 секунд. Всього на рахунку Зулузіньо 12 перемог при 9 поразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній бій Ємельяненко-старший провів в Японії 29 грудня 2019 року, знищивши свого суперника в першому раунді протистояння.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
Особа
Федір Ємельяненко
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