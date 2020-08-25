Колишній чемпіон UFC пообіцяв прикінчити Ємельяненка

Бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Фабріс Вердум пообіцяв, що зможе завершити поєдинок з російським важковаговиком Федором Емельяненком в першому раунді, якщо матч-реванш відбудеться.

43-річний ексчемпіон UFC у важкій вазі впевнений, що зможе повторити свій успіх у поєдинку з росіянином.

"Я думаю, що зможу швидко його прикінчити, тому що я впевнений в своїх силах. Звичайно, я його поважаю, але все одно поб'ю його на самому початку бою", – заявив Вердум в інтерв'ю MMA Fighting.

Про можливий реванш заговорив сам Вердум. У бразильця закінчився контракт з Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC) і він розраховує отримати поєдинок з Ємельяненком, виступаючим в Bellator. Росіянин вже відреагував на виклик бразильця, зазначивши, що також зацікавлений в реванші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Ємельяненко заявив, що молодший брат для нього мертвий.