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Колишній чемпіон UFC пообіцяв прикінчити Ємельяненка

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,8 т.
Федір Ємельяненко

Федір Ємельяненко.

Бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Фабріс Вердум пообіцяв, що зможе завершити поєдинок з російським важковаговиком Федором Емельяненком в першому раунді, якщо матч-реванш відбудеться.

43-річний ексчемпіон UFC у важкій вазі впевнений, що зможе повторити свій успіх у поєдинку з росіянином.

"Я думаю, що зможу швидко його прикінчити, тому що я впевнений в своїх силах. Звичайно, я його поважаю, але все одно поб'ю його на самому початку бою", – заявив Вердум в інтерв'ю MMA Fighting.

Про можливий реванш заговорив сам Вердум. У бразильця закінчився контракт з Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC) і він розраховує отримати поєдинок з Ємельяненком, виступаючим в Bellator. Росіянин вже відреагував на виклик бразильця, зазначивши, що також зацікавлений в реванші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Ємельяненко заявив, що молодший брат для нього мертвий.

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UFCФедір Ємельяненко
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