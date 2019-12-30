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30 грудня • оновлено в 04:42
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Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивний журналіст OBOZREVATEL Всі статті автора

Коли Роналду та весь світ позаду: 10 незабутніх моментів України в спорті 2019-го

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У минулому році українським спортсменам гріх скаржитися на брак досягнень і великих перемог, що принесло масу найяскравіших емоцій вболівальникам.

Звичайно, в історію увійде тільки результат і опис фактів. Але є моменти, які українські любителі спорту після 2019-го будуть пам'ятати ще дуже довго. Які саме? Дивимося в смачній добірці OBOZREVATEL.

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Євро-2020: збірна України отримає рекордні призові

Після фінального свистка ніхто не пішов - всі залишилися зі збірною

Це було не свято перемоги на якомусь турнірі, але досягнення не менш вагоме - збірна України здобула путівку на Євро-2020!

Після всіх криз і страждання на Євро-2016 Андрій Шевченко зумів заново закохати уболівальників в гру збірної, що в підсумку на вирішальний матч відбору Євро-2020 з Португалією "Олімпійський" був переповнений. Так, там був Кріштіану Роналду, але вряди-годи люди йшли на свою команду. Ну а після перемоги настала справжня ейфорія, якої Київ вже не бачив давно - войовнича "хака" команди разом з усім стадіоном, привітання збірної, неймовірне виконання "Войны света" і космічний заряд енергії!

Збірна України фантастично віддячила "Олімпійському" за підтримку в історичному матчі з Португалією

Збірна України фантастично віддячила "Олімпійському" за підтримку в історичному матчі з Португалією

Збірна України з футболу - учасник Євро-2020

Збірна України з футболу - учасник Євро-2020

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Забутий подвиг і облом Роналду: 5 висновків, в які важко повірити після перемоги України над Португалією

Таке можливо - збірна України піднімає кубок світу над головою

Раніше вболівальники могли тільки мріяти про подібнее, однак влітку 2019-го збірна України виграла чемпіонат світу! Нехай хоч і молодіжний, але тим не менше - перемога планетарного масштабу.

Звичайно, в даному випадку багато умовностей, але Україна створила справжнє диво: будучи одним з аутсайдерів, наші хлопці не програли жодного матчу та завоювали в фіналі золото. Дуже яскравий тріумф українського футболу!

Збірна України (U-20) святкує перемогу на чемпіонаті світу 2019

Збірна України (U-20) святкує перемогу на чемпіонаті світу 2019

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"Україна зможе все!" Зеленський і Порошенко зворушливо привітали з тріумфом на чемпіонаті світу

Перший, хто виграв все

2019 рік був справжнім проривом для Олександра Зінченка, який став основним в "Манчестер Сіті" і одним з кращих українських легіонерів. До того ж, навесні Зінченко разом з "городянами" зібрав всі англійські трофеї сезону 2018/19.

Зінченко став першим українським легіонером, хто в одному році став володарем відразу чотирьох кубків однієї з топ-країн європейського футболу. Небачений успіх Олександра та України - гравець визнається в числі кращих і все більше відкриває Україну для світу, а це фото напевно займе місце не в одному музеї.

Олександр Зінченко з кубками Прем'єр-ліги і англійської Ліги, а також з кубком та суперкубком Англії

Олександр Зінченко з кубками Прем'єр-ліги і англійської Ліги, а також з кубком та суперкубком Англії

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Зінченко став найкращим у новому рейтингу АПЛ

Є на що подивитися і де залипнути

І куди ж без голів в даному випадку? Тим більше, що протягом року українці видали багато солідних м'ячів.

Найбільше, напевно, запам'ятаються голи наших хлопців з Англії та Бельгії. Перший - від Андрія Ярмоленка, який після піврічної перерви (через травму) повернувся в основу "Вест Хема" і незабаром зробив ось таку красу в ворота "Норвіча" в Прем'єр-лізі.

Ну а гол Романа Яремчука за "Гент" у Лізі Європи взагалі увійшов в усі топи - справжній шедевр у ворота німецького "Вольфсбурга"!

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В Бельгії розуміють, хто насправді воює з Україною та чому це – не громадянська війна, – Роман Яремчук

Вийшов, заробив пенальті і змусив уболівальників плакати

Не гол або асист, і навіть не перемога - "Шахтар" в результаті зіграв 3:3 із загребським "Динамо" на виїзді (що в підсумку так і не допомогло йому вийти з групи Ліги чемпіонів). Але моменти на кшталт епізоду з Андрієм Пятовим в кінці гри трапляються раз в 100 років.

На той момент "Шахтар", здавалося, вже точно поступиться "Динамо", але Пятов вирішив піти до воріт суперника на останній кутовий своєї команди. Андрій вступив в боротьбу і... заробив пенальті! Неймовірним чином в натовпі гравців голкіпер "зловив фол", за що рефері вказав на 11-метрову позначку. Рятівний для "Шахтаря" пенальті, за допомогою якого "гірники" вирвали нічию в шалений кінцівці.

Андрій Пятов став героєм в матчі "Динамо" Загреб не завдяки сейвам і порятунку воріт

Андрій Пятов став героєм в матчі "Динамо" Загреб не завдяки сейвам і порятунку воріт

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Вперше виграв для України золото чемпіонату світу і не стримав сліз

Спортсмени нерідко сльозами виявляють емоції від великих перемог, проте те нагородження Дмитра Підручного на чемпіонаті світу в лютому 2019-го було особливим. Україна не хапає зірок з неба в біатлоні, і це "золото" стало першим для українців на чемпіонатах світу в чоловічому біатлоні. Ну і сам Підручний дуже щиро прийняв перемогу, з усією повнотою відповідальності за Україну.

Дмитро Підручний став першим чемпіоном світу в Україні серед чоловіків

Дмитро Підручний став першим чемпіоном світу в Україні серед чоловіків

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Смалить корупцію та Росію: 5 вогняних фактів про нового чемпіона світу Дмитра Підручного

Немає і 20-ти, а вже двічі виграла чемпіонат світу

І мова йде не про юніорську або молодіжну першість, а про дорослий головний чемпіонат світу з дзюдо. Але на той момент 18-річна Дар'я Білодід вже двічі стала чемпіонкою світу!

Це дійсно неймовірно - звичайна на перший погляд дівчина не має рівних на світовій арені дзюдо і стає наймолодшою в історії дворазовою володаркою "золота" ЧС. Така перемога, а також емоції і нагородження - просто мега!

Дарина Білодід з медаллю чемпіона світу

Дарина Білодід з медаллю чемпіона світу

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Українка Білодід з історичним рекордом виграла чемпіонат світу з дзюдо

Увірвалися через 22 роки

Через 22 роки Україна знову звертає на себе увагу на чемпіонаті Європи. І не просто гідно бореться в групі, але й пробивається в плей-офф, де після сенсаційної перемоги над Бельгією пробивається в 1/4-ту! На тлі "скромною скромності" в українському клубному волейболі такий ривок збірної на ЧЄ був просто фантастикою. Безперечно - один з кращих моментів "невеликих" видів спорту України в 2019-му.

Збірна України створила справжню сенсацію на Євро-2019

Збірна України створила справжню сенсацію на Євро-2019

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Вперше в історії! Збірна України з волейболу встановила приголомшливе досягнення

Поразка, яке можна порівняти з перемогою

Україна - не частий гість на чемпіонаті світу в будь-якій віковій категорії, але в 2019-му команда U-23 змогла не просто туди пробитися, але й дійти до фіналу! Так, це формат 3х3, нехай і не такий масштабний та популярний на відміну 5х5, але не менш легкий та важливий. І українці зробили там справжній фурор!

Вихід з групи, яскраві матчі плей-офф, ефектні кидки та данки - "синьо-жовті" дали жару на ЧС. І дуже прикро, що в фіналі не змогли виграти "золото" у збірної Росії, але тим не менш Україна запам'яталася як одна з найяскравіших збірних турніру.

Збірна України (U-23) з баскетболу 3х3

Збірна України (U-23) з баскетболу 3х3

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Срібна Україна: що потрібно знати про віцечемпіонів світу з баскетболу 3х3

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Євро-2020 Біатлон чемпіонат світу з біатлону Баскетбол 3х3 Чемпіонат Англії Ліга Європи Ліга чемпіонів дзюдо Підсумки
Особи
Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Роман Яремчук Андрій Пятов Дмитро Підручний Дар'я Білодід Олександр Зінченко
Теги
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