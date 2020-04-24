Коли наступний бій Хабіба: названо дату

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов свій наступний поєдинок проведе восени нинішнього року.

Володар пояса найкращого в легкій вазі повинен був виступити 18 квітня в головному бою вечора UFC 249. Суперником росіянина повинен був стати американець Тоні Фергюсон, проте шоу було скасовано через пандемію коронавірусу, нагадує SportBox.Ru.

Хабіб Нурмагомедов

Як повідомив президент UFC Дана Уайт, Хабіб повернеться в октагон у вересні або жовтні нинішнього року. Очікується, що суперником росіянин стане переможець американського протистояння Тоні Фергюсон – Джастін Гетжі, бій яких заплановано на 9 травня у Флориді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали дебютний бій Хабіба Нурмагомедова в змішаних єдиноборствах, який відбувся в Полтаві і завершився впевненою перемогою росіянина.

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