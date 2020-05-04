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Коли і де дивитися онлайн UFC 249: на якому каналі, розклад трансляцій

15.6т
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Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) в суботу, 9 травня, проведе довгоочікуване шоу в американському Джексонвілі – UFC 249.

Шоу пройде на VyStar Veterans Memorial Arena. Початок – о 5 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію вечора UFC 249.

У головній події вечора зійдуться американські бійці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі, які розіграють пояс тимчасового чемпіона у легкій вазі.

Поєдинок Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі повинен стати головною подією UFC 249

Поєдинок Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі повинен стати головною подією UFC 249

GiveMeSport

В Україні побачити пряму трансляцію з Флориди можна буде на телеканалі Setanta Sports.

На території Росії UFC 249 запланував у своїй ефірній сітці РЕН ТВ.

У Білорусі можна буде подивитися бої вечора на каналі UFC ТВ.

Повний кард UFC 249:

Легка вага, до 70 кг. Тоні Фергюсон (25-3) – Джастін Гетжі (21-2)

Найлегша вага, до 61 кг. Генрі Сехудо (15-2) – Домінік Крус (22-2)

Важка вага, до 120 кг. Френсіс Нган (14-3) – Жаірзіньо Розенструік (10-0)

Напівлегка вага, до 66 кг. Джеремі Стівенс (28-17) – Келвін Каттара (20-4)

Важка вага, до 120 кг. Грег Харді (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Легка вага, до 70 кг. Ентоні Петтіс (22-10) – Дональд Серроне (36-14)

Важка вага, до 120 кг. Фабрісіо Вердум (23-8-1) – Олексій Олійник (58-13-1)

Мінімальна вага, до 52 кг. Мішель Уотерсон (17-7) – Карла Еспарза (15-6)

Середня вага, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Напівсередня вага, до 77 кг. Вісенте Люку (17-7-1) – Ніко Прайс (14-3)

Напівлегка вага, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Мітчелл (12-0)

Напівважка вага, до 93 кг. Райан Спенн (17-5) – Сем Алві (33-13)

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боєць ММА за 18 секунд виграв бій божевільним нокаутом.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Місце
США Джексонвілл
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