Коли і де дивитися онлайн UFC 249: на якому каналі, розклад трансляцій

Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) в суботу, 9 травня, проведе довгоочікуване шоу в американському Джексонвілі – UFC 249.
Шоу пройде на VyStar Veterans Memorial Arena. Початок – о 5 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію вечора UFC 249.
У головній події вечора зійдуться американські бійці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі, які розіграють пояс тимчасового чемпіона у легкій вазі.
Поєдинок Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі повинен стати головною подією UFC 249
GiveMeSport
В Україні побачити пряму трансляцію з Флориди можна буде на телеканалі Setanta Sports.
На території Росії UFC 249 запланував у своїй ефірній сітці РЕН ТВ.
У Білорусі можна буде подивитися бої вечора на каналі UFC ТВ.
Повний кард UFC 249:
Легка вага, до 70 кг. Тоні Фергюсон (25-3) – Джастін Гетжі (21-2)
Найлегша вага, до 61 кг. Генрі Сехудо (15-2) – Домінік Крус (22-2)
Важка вага, до 120 кг. Френсіс Нган (14-3) – Жаірзіньо Розенструік (10-0)
Напівлегка вага, до 66 кг. Джеремі Стівенс (28-17) – Келвін Каттара (20-4)
Важка вага, до 120 кг. Грег Харді (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)
Легка вага, до 70 кг. Ентоні Петтіс (22-10) – Дональд Серроне (36-14)
Важка вага, до 120 кг. Фабрісіо Вердум (23-8-1) – Олексій Олійник (58-13-1)
Мінімальна вага, до 52 кг. Мішель Уотерсон (17-7) – Карла Еспарза (15-6)
Середня вага, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)
Напівсередня вага, до 77 кг. Вісенте Люку (17-7-1) – Ніко Прайс (14-3)
Напівлегка вага, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Мітчелл (12-0)
Напівважка вага, до 93 кг. Райан Спенн (17-5) – Сем Алві (33-13)
Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боєць ММА за 18 секунд виграв бій божевільним нокаутом.
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