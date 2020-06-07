Коди Гарбрандт потужно нокаутував Рафаеля Ассунсао на UFC 250

Максим Богданов Інші види спорту 13:31, 7.06.2020

Відомий американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) ефектно переміг Рафаеля Ассунсао (27-8).

Со-головний поєдинок на турнірі UFC 250 в американському Лас-Вегасі завершився моторошним нокаутом бразильця. За 30 секунд до завершення другого раунду 37-річний Ассунсао пропустив забійний удар справа, завалившись без почуттів на канвас октагону.

Користувачі в мережі не змогли стримати емоцій від побаченого, "очманiвши" від побаченого.

Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао
Гарбрандт (ліворуч) - Ассунсао
Гарбрандт (праворуч) - Ассунсао
Гарбрандт - Ассунсао

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім відправив у дикий нокаут американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.

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