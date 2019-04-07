Кличко пробіг 10 км на Kyiv Halt Marathon

Київ знову став спортивною столицею Європи і світу.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час старту забігу на Kyiv Halt Marathon на 10кілометрів, передає сайт мера.

"13 тисяч бігунів із 57 країн світу беруть участь цього року в Міжнародному київському напівмарафоні. І це – новий рекорд змагань. Багато учасників - професійні атлети, які вигравали не один престижний марафон світового рівня. І вони сьогодні біжать тут — у нашому місті", — зазначив Кличко (щоб подивитись відео —доскрольте до кінця) .

Віталій Кличко kiev.klichko.org

За словами мера, вперше марафон відбувається в оновленому дводенному форматі. Це зроблено для того, аби всі учасники змогли комфортно пробігти та щоб скоротити час перекриття вулиць у столиці. Починаючи з цього року Київський марафон став повноправним членом Асоціації міжнародних марафонів (AIMS) і має престижний статус – IAAF BRONZE LABEL.

У рамках київського напівмарафону традиційно відбувається "Фандрайзинг марафон. Весна". Його мета – збір коштів на підтримку проектів 14-ти благодійних фондів на платформі Української біржі благодійності.

"Дуже приємно бачити стільки спортивних і активних людей, стільки щасливих облич. І погода сьогодні гарна! Це добре, що в Києві відбувається все більше змагань і активностей. Наше місто стає спортивною європейською столицею", - відзначив Віталій Кличко, фінішувавши в забігу на 10 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Кличко заявив, що стимулює втілення нових ідей в різних сферах життя столиці

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