Китайський олімпійський чемпіон жорстоко покараний за махінації з допінгом

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) дискваліфікував на 8 років триразового олімпійського чемпіона китайського плавця Сунь Яна за знищення своїх аналізів.

Як повідомляє агентство Time, у вересні 2018 року до спортсмена додому прийшли допінг-офіцери з метою взяти у нього аналізи, але ситуація закінчилася конфліктом. Близькі люди плавця знищили пробірки з його аналізами сечі та крові.

Сунь Ян Sports.ru

Спочатку Міжнародна федерація плавання (FINA) виправдала спортсмена, але у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA) залишилися незадоволені її рішенням і подали позов до CAS. Вони запропонували дискваліфікувати Сунь Яна на термін від двох до восьми років за повторне порушення правил. У 2014 році китайська влада видала йому тримісячну заборону на участь у змаганнях через використання забороненого стимулятора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, була дискваліфікована за вживання допінгу на 19 місяців.

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