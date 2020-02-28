Головна Новини
28 лютого • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Китайський олімпійський чемпіон жорстоко покараний за махінації з допінгом

2.3т
Читати матеріал російською

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) дискваліфікував на 8 років триразового олімпійського чемпіона китайського плавця Сунь Яна за знищення своїх аналізів.

Як повідомляє агентство Time, у вересні 2018 року до спортсмена додому прийшли допінг-офіцери з метою взяти у нього аналізи, але ситуація закінчилася конфліктом. Близькі люди плавця знищили пробірки з його аналізами сечі та крові.

Сунь Ян

Сунь Ян

Sports.ru

Спочатку Міжнародна федерація плавання (FINA) виправдала спортсмена, але у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA) залишилися незадоволені її рішенням і подали позов до CAS. Вони запропонували дискваліфікувати Сунь Яна на термін від двох до восьми років за повторне порушення правил. У 2014 році китайська влада видала йому тримісячну заборону на участь у змаганнях через використання забороненого стимулятора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Катерина Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, була дискваліфікована за вживання допінгу на 19 місяців.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "плавання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
плавання допінговий скандал
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Клипперс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +5,5 очка
1.93 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Вашингтон Уизардз
Победа Вашингтона с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Финикс Санс
VS
Детройт Пистонс
Победа Финикса с форой в -6,5 очка
1.88 Сделать ставку
Нью-Орлеан Пеликанс
VS
Кливленд Кавальерс
Победа Кливленда с форой в +11,5 очка
1.93 Сделать ставку
Милуоки Бакс
VS
Оклахома Сити Тандер
Победа Оклахомы с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Монако
VS
Реймс
Тотал меньше 2,5 гола
1.87 Сделать ставку
Лацио
VS
Болонья
Обе забьют
1.69 Сделать ставку
Альбасете
VS
Райо Вальекано
Победа хозяев
2.85 Сделать ставку
Зенит
VS
Локомотив
Гости не проиграют
2.36 Сделать ставку
Динамо
VS
Спартак
Ничья
3.24 Сделать ставку