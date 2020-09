Кікбоксер нокаутом за шість секунд встановив історичний рекорд

Тайський кікбоксер Капітан Петчуіндін нокаутував суперника Петчтанонга Петчфергуса на турнірі One Championship: The New Breed III.

Петчуіндіну вдалося фінішувати суперника за шість секунд. Нокаут став найшвидшим в історії One Championship. Поєдинок проходив в найлегшій вазі.

На рахунку Петчуіндіна 182 поєдинка. Тайський кікбоксер здобув 141 перемогу, зазнавши 40 поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року американський боєць змішаних єдиноборств Ей Джей МакКі став автором другого найшвидшого нокауту в історії Bellator.

Це досягнення було оформлено на турнірі Bellator 228 в поєдинку проти співвітчизника російського походження Георгія Караханяна.

24 вересня 2019-го британський боєць змішаного стилю (MMA) Ріккі Уайатт здобув фантастичну перемогу над Янніком Мезеповсом на турнірі RAGED. Бій тривав лише три секунди, що стало рекордом промоушена.